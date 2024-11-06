2023 yılından bu yana Çeşme Belediyespor Kulübü’nde teknik direktör olarak görev yapan Ali Çalış, Çeşme Belediyespor ile yollarını ayırdı.

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18 Ocak - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Alaçatıspor’da, 10 Ekim - 3 Kasım 2023 tarihleri arasında da Bölgesel Amatör Lig takımlarından İzmirspor’da teknik direktör olarak görev alan Ali Çalış, 3 Kasım 2023 tarihinden bu yana Çeşme Belediyespor’da görev yapıyordu. Başarılı Teknik Direktör Ali Çalış, 6 Kasım 2023 tarihi itibariyle, kendi isteği ile Çeşme Belediyespor Kulübü’nden ayrıldı.

Çeşme Belediyespor Kulübü sosyal medya sayfasından ayrılık kararı açıklanırken, şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A takım hocamız Ali Çalış tarafından gelen talep üzerine hocamız ile yollarımız ayrılmıştır. Camiamız için hayırlı olmasını dileriz."

Kaynak: iha