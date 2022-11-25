Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, dünyanın en önemli otomotiv üreticilerinden Oyak Renault ile işyeri eğitimi alanında işbirliği protokolü imzaladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, dünyanın en önemli otomotiv üreticilerinden Oyak Renault ile işyeri eğitimi alanında işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversite ile sektör işbirliğini güçlendirmek, otomotiv endüstrisinin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve beceriye sahip nitelikli iş gücünü yetiştirmek hedefiyle faaliyetlerine aralıksız devam eden BUÜ Teknik Bilimler MYO, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. ile özel bir protokolü hayata geçirecek. Hazırlanan protokole Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan ile Oyak Renault Otomobil Fabrikaları İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü imza attı.

İşbirliği öğrencilere olumlu yansıyacak

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, Yüksekokul olarak Üniversite-Sanayi iş birliğine büyük bir önem verdiklerini, farklı sektörlerle çok sayıda protokole imza attıklarını belirtti. Prof. Dr. Karahan; Elektrik ve Enerji Bölümü ve Hibrid Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı öğrencilerinin yapılan iş birliği sayesinde işletme içinde işyeri eğitimi alacağını ve istihdam imkanlarına sahip olacağını vurguladı.

Kız öğrenciler sektöre kazandırılacak

Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Murat Tolga Görgülü ise mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmaya katkıda bulunmak amacıyla çok önemli bir iş birliğini hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Görgülü; “Özellikle otomotiv sektöründe kadın istihdamına çok önem veriyoruz. Bu anlamda Hibrid Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı’nda öğrenim gören kız öğrencilerin işyeri eğitimi çerçevesinde yönlendirilmeleri şirketimiz için büyük bir önem taşımaktadır. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Törene yoğun katılım

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.’ de düzenlenen törende MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ebru Yeniman Yıldırım, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Şen, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Arslan, Mülkiyet ve Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hıdır Selçuk Noğay, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Program Başkanı Öğr. Gör. Cafer Kaplan, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Öğr. Gör. Dr. Pelin Demir ve Öğr. Gör. Dr. Hande Ungan ve bölüm öğrencileri de hazır bulundu.