Oluşan teknik arıza sonrası Marmaray’da arızayla ilgili duyuruda, "Sayın yolcularımız enerji nakil hatlarımızda yaşanan aksaklık sebebiyle Erenköy-Maltepe arasında seferlerimiz gecikmeli yapılmaktadır. Bakım çalışmalarımız devam etmekte olup kısa süre içinde normale dönmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Marmaray’da enerji nakil hatlarında oluşan teknik arıza nedeniyle seferler tek yönde aralıklarla yapılıyor. Erenköy ve Maltepe istasyonları arasında oluşan arıza sonrası Gebze yönüne giden trenler yolcularını Erenköy İstasyonu’nda indirmek zorunda kaldı. Erenköy İstasyonu’nda duran trenler tekrardan Halkalı yönüne hareket etti. Bekleyen yolcular aralıklarla gelen trenlere binerek yolculuklarına devam etti. Arıza sonrası Marmaray istasyonlarında yoğunluklar oluştu.

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