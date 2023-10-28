Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde karada on binlerce kişi Cumhuriyet için yürürken, denizde oluşturulan tekne korteji de büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları dahilinde Ayvalık Armutçuk Sahilinde buluşan yaklaşık 100 adet gezi ve balıkçı teknesi bayraklar ile süslendi. Burada bir araya gelen tekneler daha sonra marşlar eşliğinde yaklaşık bir saatlik bir seyir ile Cumhuriyet Meydanı önüne kadar kortej yaptılar. Tekneler resmi çelenk sunumu törenlerinin ardından karada bulunan kalabalığa bayrakları ile görsel şölen sundular.