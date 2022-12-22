Adıyaman’ın Gölbaşı Gölü’nde teknenin batması sonucu gölde kayıp olarak aranan 2 kişiden 1’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Adıyaman’ın Gölbaşı Gölü’nde teknenin batması sonucu gölde kayıp olarak aranan 2 kişiden 1’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Gölü sazlık alanın bulunduğu yerde akşam saatlerinde meydana gelmişti. Balıkçı teknesiyle 3 kişi gölde gezerken, tekne bilinmeyen bir nedenden dolayı batmıştı. Teknede bulunan Kadir İrendeli (60), Veysel Erkenekli (38) ve Ömer Daglılar (46) suya düşmüştü. Şahıslardan Ömer Dağlılar, yüzerek sazlık alandan çıkıp yardım istemiş ve olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Olay yerine gelen ekipler, su içerisinde ve sazlık alanlarda aramalarda bulundu. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda Veysel Erkenekli bulundu. Cansız bedeni su içerisinden çıkarılan Erkenekli, ekipler tarafından alınarak ambulansla Gölbaşı ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı’nın da takip ettiği arama çalışmalara ara verildi. Kadir İrendeli’nin bulunması için arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlanılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.