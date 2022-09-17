Olay, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi, Sanayi sitesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İhbar üzerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sıka süre içinde söndürülürken tekne bakımı yaptığı sırada çıkan yangında alevlerden etkilenen Eyüp Üner (34) hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

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