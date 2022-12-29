Muğla’nın Marmaris ilçesinde hem amatör balıkçı tekneleri hem de milyonluk teknelere gelen bağlama ücretleri tekne sahiplerini kara kara düşündürüyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde hem amatör balıkçı tekneleri hem de milyonluk teknelere gelen bağlama ücretleri tekne sahiplerini kara kara düşündürüyor.

Balıkçı Barınağı da denilen Marmaris Azmak Deresi’nin önünde toplanan bir grup denizci hem Azmak Deresi’ndeki küçük teknelere hem de Marina’da demirli tekneler için gelen fiyat artışlarını yüksek bulduklarını belirterek yetkililerden yardım istediler.

69 yaşındaki emekli vatandaş gelen zamlara tepki için teknesini satılığa çıkardığını belirterek, "Yaptıkları şey yanlış. Geçen sene iki bin 500 lira öderken bu sene 27 bin 420 liraya çıkarmışlar. Enflasyon oranında olsa artış normal karşılayacağız ama bu fiyatlar çok yüksek" diyerek duruma tepki gösterdi.

Özel yat kaptanı Yasin Meşe, "9-10 yıl öncesinde buralar daha atıl durumda iken biz yabancı patronlarımızı ikna ederek İtalya’dan Yunan adalarından buraya getirdik. Bizden önce bu liman dolmuyordu, biz kaptanlar ülkemiz kazansın istedik. Daha önceki yıllarda fiyatlar belli oranda artıyordu. Şimdi enflasyon yüzde 123 olmuş, bu miktarda zam uygulansın ’tamam’ deriz. Ancak devletin verdiği rakamın üzerine yüzde 500 daha ekleyip 600’lerin üzerinde olması çok fazla. Geçen sene 155 bin lira ödediğim tekneme bu sene 967 bin lira gibi bir rakam çıkıyor. Bu rakamlara akıl almıyor. Burası özel hizmet veren bir marina değil ki kamuya ait bir liman" diyerek zamları fahiş bulduğunu ileri sürdü.

Doğma büyüme Marmarisli olduğunu belirten ve çocukluğunun geçtiği Azmağa bu kadar çok para vermenin zoruna gittiğini belirten Hüseyin Yıldırım, "Şimdi bizim özel amatör balıkçı teknelerine ait kira vergileri bu sene rakamların çok çok üstüne çıktı. Geçen sene 2 bin 750 lira yatırmışken, bu sene 13 bin 150 liraya çıktı. Bu normalin üzerinde bir artış. Balıkçılık yapan rahmetli babam teknesini buraya bağlardı. Bunlar bizim elimizden alınmak isteniyor. Makul bir fiyata getirmesi gerekir. İnsanlar bu kadar mağdur olmaması gerekiyor. Bu belirlenen ücretleri 5 gün içinde ödememiz gerekiyor, yoksa yerimizin iptal olacağını veya günlük ödeme alınacağını söylediler" dedi.

Marmaris’e İtalya’dan geldiğini belirten Suudi Arabistanlı iş insanı Emir Tahir ise "İki yıldır teknem burada. Ailem ile tatillerimi hep burada yapıyorum. Tekne bağlama ücretleri yüzde 700 gibi bir artış gösterdi. Bu çok fazla bir rakam" diyerek durumun düzeltilmesini istedi.