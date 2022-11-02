Erzurum’un Tekman ilçesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sağlanan destekle alınan tarımsal makinalar için ‘Tarla Günü’ düzenlendi.

Erzurum’un Tekman ilçesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sağlanan destekle alınan tarımsal makinalar için ‘Tarla Günü’ düzenlendi.

Programda, taş toplama makinesi, katı gübre dağıtma römorku, hububat ekim mibzeri düzenlenen etkinlikle hizmete alındı. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, burada yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bir kurum olarak, tarım sektörüne ve çiftçilere verilen desteklerden bahsetti. Tekman ilçesine bugüne kadar 11 adet projeye destek sağladıklarını belirten Demirdöğen, bu projelere 7,6 milyon lira kaynak aktardıklarını ifade etti.

DAP İdaresi’ne bağlı 15 ilde de desteklerinin devam ettiğini belirten Demirdöğen, “Erzurum genelinde bu miktar 200 milyonun üzerinde. Çiftçiliğin ağır bir iş olduğu ortada. Gençler maalesef kendilerini zorlamıyorlar ve daha rahat işlerde çalışmak istiyorlar. Dolayısıyla bizim amacımız da tarım işçiliğini daha rahat yapılır bir meslek haline getirip, gençleri bu alana çekebilmek” dedi.

Her krizin yeni fırsatlar doğurduğunu belirten Demirdöğen, pandeminin de bunlardan biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Pandemi bir afetti ama bize sunduğu bir takım fırsatlar da var. Önümüzdeki yüzyılın ve daha ileri ki zamanların mesleğinin tarım olduğunu bize gösterdi. Şu anda çiftçilikle uğraşan kişiler belli bir süre sonra belki de toplumun en önde gelen kişileri olacak. Hem gelir hem statü açısından. Bundan böyle tarım sektörü modası geçmeyen, stratejik bir sektör olmaya devam edecek. Biz de altyapı olarak üstyapı olarak bu alanda devletin verdiği bütün destekleri çiftçilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz.“

Devletin kaynaklarının uygun alanlarda ve özellikle tarımsal mekanizasyonda kullanılmasıyla tarım işçiliğinin daha kolay hale geleceğini belirten Demirdöğen, bu destekleri çiftçilere koşulsuz ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Başından geçen bir anekdotla konuşmasını tamamlayan Demirdöğen, avlanırken her şeyi balıktan beklememek gerektiğini, biraz da üreticilerden oltayı oynatmalarını ve bu işe el atmalarını beklediklerini dile getirdi. Demirdöğen, “Kısıt ekonomik değil. İmkanlarımız yeterli. Yeter ki uygun yerlerde kullanalım. Ben bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gerçekleşen projenin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Önemli bir güne şahitlik ediyoruz

Daha sonra konuşan Tekman Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, hep birlikte önemli bir güne şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üretim adına elini taşın altına koyan herkesin çok değerli olduğunu belirten Özdemir, şunları söyledi:

“Üç tane tarım makinasının ilçemiz envanterine girdiğini öğrendiğim vakit yaşadığım mutluluğu ifade etmek isterim. Taş toplama makinası, zaten çiftçilerin neredeyse başının belası diye nitelendirdiğimiz taş hadisesini bu vesile bir nebze olsun ilçemizde aşmanın bahtiyarlığını yaşayacağız. Diğer taraftan gübre dağıtım cihazı ve torağa tohum ekme makinası. Bu üç makinanın ilçemiz tarımına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tekman ilçesi üretmeye aşık bir kent. Bunu göreve geldiğim kısa sürede anlamış bulunuyorum. Bizim idareciler olarak yapmamız gereken gençlerimizin önünü açmak. Onlara işini kolaylaştıracak gerekli makine desteğini sağlamak ve kılavuzluk görevini yerine getirmek. Eğer biz idareciler olarak bu görevlerimizi layıkıyla yerine getirebilirsek öyle zannediyorum ki Tekman’ın şahsında ülkemiz üretimine katma değer ve istihdam oluşturacak bir kapıyı açmış olacağız. Çünkü biz özellikle küçükbaş hayvancılıkta, büyükbaş hayvancılıkta Türkiye’nin çok önemli bir merkezi noktasına emin adımlarla yürüyoruz. Erzurum’da bir numara konumumuz var. Dolayısıyla bu artışı anlamlandıracak faaliyetler, projeler yapılması gereklidir. Bu manada DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu desteklerinden daha fazla yararlanacağız. Projenin gerçekleşmesinde emeğe geçen bütün herkese teşekkür ediyorum.”

Tekman Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Tekman ilçesi Karapınar Mahallesinde düzenlenen Tarla Günü’ne Tekman Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Tekman Belediye Başkan Vekili Yahya Çiçek, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bülent Zafer Taş, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Özay Kılıç, Tekman Ziraat Odası Genel Sekreteri ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Muhlis Turan, Karapınar, Ilıgöze, Molla Mehmet, Küllü ve Vatan Mahalleleri muhtarları ile çiftçiler katıldı.

Programın ardından, Başkan Demirdöğen, beraberindekilerle birlikte canlı hayvan pazarı ve yine yapımı DAP İdaresi tarafından desteklenen kesimhanede incelemelerde bulundu.