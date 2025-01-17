Erzurum’un Tekman ilçesinde ot yüklü traktör mezra yolunda kalınca iş makinası yardımıyla ahıra çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Çevirme Mahallesi’nde ikamet eden ve küçükbaş hayvan besleyen Deniz Çapacı isimli çiftçi Körsu Mahallesi Bindarı mezrasından aldığı otu traktörle köyüne getirmek için yola çıktı. Römorka yüklenen ot balyaları ile mahalle girişinde rampada kalan traktörün kurtarılması için Tekman belediyesinden yardım istendi. İlçeye 20 kilometre mesafedeki mahalleye gelen iş makinası traktörü çekerek yukarıya çıkardı.