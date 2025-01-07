Erzurum’un Tekman ilçesinde bir araya gelen mahalle muhtarları sorunların tespiti yaparak çözümü noktasında ortak hareket etme kararı aldı.

Molla Mehmet Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Sarıer, Yiğitler Mahalle Muhtarı Halit Baba ve Körsu Mahalle Muhtarı Ergin Güner’in işbirliği ile mahalle muhtarları Tekman Belediyesi konferans salonunda bir araya geldi

Mahallelerde yaşanan sorunları tespit eden muhtarlar sorunların çözümü noktasında birlikte hareket etme kararı aldı. İstişare toplantılarını zaman zaman devam ettireceklerini anlatan muhtarlar görüş alış verişinde bulunarak sorunları ilgili makamlara taşımak için çaba içerisinde olacaklarını belirttiler.