Erzurum’un Tekman ilçesi Mescitli Mahallesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden önlendi.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesi Mescitli Mahallesi’nde Abdullulhan Kaya’ya ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman itfaiye ekiplerinin erken zamanda müdahale etmesi sebebi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olan Mescitli Mahallesi’nde ikamet eden Abdulillah Kaya’ya ait evdeki yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tekman jandarma ve 112 ambulansı ile müdahale edildi. İtfaiyenin kısa sürede olay yerine ulaşması ve araçlarda bulunan vobesto çalışması nedeni ile aşırı soğuklardan etkilenmeden yangına müdahale etmesi yangını en az hasarla atlatılmasına neden oldu.