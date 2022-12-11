Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Molla Mehmet Mahallesi’nde bulunan anasınıfında su ve kanalizasyon hatlarının olmaması nedeni ile okul müdiresi Özlem Yıldırım’ın yetkililere bildirmesi üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü Tekman şubesi ekiplerince iki günlük yapılan çalışma sonucu Molla Mehmet Mahallesi’ndeki anasınıfına hem su verildi hem de kanalizasyon hattı döşendi.

Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Molla Mehmet Mahallesi’nde bulunan anasınıfında su ve kanalizasyon hatlarının olmaması nedeni ile okul müdiresi Özlem Yıldırım’ın yetkililere bildirmesi üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü Tekman şubesi ekiplerince iki günlük yapılan çalışma sonucu Molla Mehmet Mahallesi’ndeki anasınıfına hem su verildi hem de kanalizasyon hattı döşendi.

İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıkta ve 2078 metre rakımda bulunan Molla Mehmet Mahallesi’nde minik öğrenciler büyük sıkıntılardan kurtularak rahat nefes almaya başladılar. Öğrenci velileri "Yavrularımızı bu sıkıntıdan kurtaran başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olmak üzere ESKİ Genel Müdürü, ESKİ daire başkanı, ESKİ Tekman ilçe ekibi ve okul müdiresi ile beraber emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bundan sonra yavrularımız hijyen ortamda eğitim görecekler" dediler.