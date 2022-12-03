Tekkeköy’de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" çerçevesinde özel gereksinimli öğrenciler yaptıkları resimleri sergiledi.

Tekkeköy’de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" çerçevesinde özel gereksinimli öğrenciler yaptıkları resimleri sergiledi.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü programı gerçekleştirildi. İlçede bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencilerinin de katıldığı etkinlik Dursun Korkmaz İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

"Sevgi Varsa Engel Yok" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte iki okuldan öğrenciler birbirleriyle kaynaşma imkanı buldu. Ayrıca yapılan çeşitli gösterilerle de eğlenceli vakit geçirdiler. Etkinlikte özel gereksinimli öğrencilerin yapmış olduğu resimlerden oluşan bir serginin de açılışı yapıldı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Şube Müdürleri Ümit Aslan ve Alper Yıldız ile okul ve kurum müdürleri katıldı.