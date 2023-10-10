SAMSUN (İHA) – Samsun’un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen proje ile eğitim verilen sınıf öğretmenleri, ilçe turizm ve kültür mirasını gelecek nesillere aktararak öğrencilerde yerel kültürel bilinci yaşatacak.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Geleceğim Kültürel Mirasımda Saklı" adlı projenin tanıtım ve kapanış toplantısı düzenlendi. Kalkınma ajansının "Turizmin Desteklenmesine Yönelik Destek Programı" tarafından teknik destek almaya hak kazanan proje kapsamında ilçenin var olan turizm ve kültür değerlerinin görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmayı amaçlayan çalışmalar gerçekleştirildi.

“Kültür değerlerini yaşatmak görevimiz”

Tekkeköy Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda proje ile ilgili görüşlerini dile getiren Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, “Tarihin Doğduğu Kent olarak bilinen ilçemiz kültürel miras anlamında oldukça zengin ve bu değerlerin yaşatılmasını da bizler görev biliyoruz. Bu anlamda Geleceğim Kültürel Mirasımda Saklı adlı projemizi gerçekleştirdik. Projemiz 6 ay süren bir proje. Eğitimlerimiz 18-22 Eylül tarihleri arasında 1 hafta süreyle yapıldı. Proje kapsamında ilçemizdeki sınıf öğretmenleri üzerinden onların burada aldıkları deneyimleri öğrencilere aktarmayı amaçlıyoruz. Projede emeği geçen tüm öğretmenlerimiz ve katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

“Dersimiz Tekkeköy”

Projede yapılan faaliyetler ve eğitimlerden söz ederek daha detaylı bilgi veren Proje Koordinatörü Sadiye Özer, “Proje kapsamında ilçemizde bulunan sınıf öğretmenlerine yönelik eğitimler gerçekleştirdik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut hocamız bizlere kültür ve turizm birlikteliği eğitimi sundu. Bu kapsamda ilk başta teorik bilgiler aldık. Sonrasında da Tekkeköy’de bulunan tarihi ve turistik yerlere Tekkeköy Belediyesi’nin de desteğiyle geziler düzenledik. Bu gezilerin fotoğraflarını aldık. Yerlerin içeriğini öğrendik. Sınıf öğretmenlerimiz buraları yıllık planlarına entegre edecek şekilde çıktılar alarak planlamalarını yaptılar. Projemize destek veren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na ve Tekkeköy Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tekkeköy’ün bilinirliği artırılacak

Projeye ilişkin amaçlarından söz eden Sadiye Özer, “Bu proje ile sınıf öğretmenleri Tekkeköy’ü daha iyi tanıyacak ve çocuklara bunları anlatacaklar. Oralara geziler düzenleyecekler. Yine yerel kültürü, yöresel ürünleri, geleneksel el zanaatlerini de yıllık planlarına entegre edecekler. Yıl içerisinde hem öğrencilerine hem de kendi okullarındaki diğer öğretmenlere bunları öğretecekler ve ilçemizin değerleri korunmuş olacak. İlçemizin görünürlüğü bilinirliği artırılacak” şeklinde konuştu.

Toplantı konuşmalar sonrası öğretmenlere katılım belgelerinin takdim edilmesi ile son buldu.