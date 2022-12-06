’Tabiat Tarih ve Arkeoloji Okulu Projesi’nde incelemelerde bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Çocuklarımız için doğayla iç içe bir eğitim yuvasını en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi.

’Tabiat Tarih ve Arkeoloji Okulu Projesi’nde incelemelerde bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Çocuklarımız için doğayla iç içe bir eğitim yuvasını en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi.

Tekkeköy Belediyesi tarafından atıl bir okulun tadilatı yapılarak ilçenin ilk Tabiat Tarih ve Arkeoloji Okulu’na dönüştürülüyor. Yavuzlar Mahallesi’nde devam eden projede son olarak çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları yürütülüyor. Eğitimi doğaya taşıyacak projede çocuklara çevre bilinci kazandırmak üzere birçok atık malzeme de dönüştürülerek farklı alanlarda kullanılıyor. Tekkeköy Tabiat, Tarih ve Arkeoloji Okulu’nda üretim, arkeoloji ve bilim, sanat ve zanaat atölyelerinin yer alması, okul arazisinde ise ekin dikim alanı, kazı alanı, okçuluk alanı, macera parkuru, yürüyüş ve bisiklet yolu ile açık hava sınıfı ve ağaç ev gibi çeşitli alanlar oluşturulması planlanıyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, projedeki son durumu yakından takip ediyor. Başkan Togar, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, sorumlu öğretmenler ve konuyla ilgili birim müdürleriyle birlikte okulda incelemelerde bulunan Başkan Togar çalışmaların hızla tamamlanması için talimatlar verdi. Başkan Togar’a ziyaretinde atık malzemelerden yapılan bir hediye takdim edildi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Daha önce kırsal mahallelerdeki birçok okul binasına yeniden işlevler kazandırdık. Yürüttüğümüz projelerle atıl durumdaki okulları; kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik kurslar, eğitimler ve her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılabileceği mekanlar haline getirdik. Bu çerçevede yeni bir dönüşüm çalışmasına da Yavuzlar Mahallesi’nde devam ediyoruz. Tekkeköy’ün ilk Tabiat, Tarih ve Arkeoloji Okulu’nu hayata geçirecek çalışmamız çocuklarımıza çevre bilincini aşılayacak. Bu okulumuzda birçok atık malzeme de farklı işlevler kazandırılarak geri dönüştürülüyor. Projemizin yürütücüleri atık malzemelerden yaptıkları bir hediyeyi bugünkü ziyaretimizde bize de takdim ettiler. Kendilerine örnek çabalarından ötürü teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği çocuklarımız için doğayla iç içe bir eğitim yuvasını en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi.