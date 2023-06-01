Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde 2,5 km uzunluğundaki Tevfik Öztürk Caddesi’nde çift yönlü kaldırım yapıyor.

Samsun’un 17 ilçesinde yatırımlarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve yol çalışmaları tamamlanan cadde ve bulvarlarda tretuvar çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle hem yaya hem de araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yayaların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Tekkeköy ilçesinde 19 Mayıs Ortaokulu öğrencilerinin okula gidip gelirken kullandıkları Tevfik Öztürk Caddesi’ne kaldırım (tretuvar) yapılmasını isteyen mahalle sakinleri, Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’ne müracaat etti. Vatandaşların müracaatı üzerine hızla harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çift şeritli caddeye kaldırım yapmak için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kilit Parke Bordür ve Beton Boru Fabrikası’ndan 12 bin metrekarelik kilit parke taşı ile bordürlerin temin edilmesinin ardından yaklaşık 2 hafta önce çalışmalar başladı. Hızla ilerleyen çalışmaların yüzde 40’ı tamamlandı.

Caddedeki çalışmaların Kurban Bayramı’na kadar bitirileceği ifade eden Sanat Yapıları Şube Müdürü Salih Bayar, “Halkımızın isteği üzerine Tevfik Öztürk Caddesi’ndeki kaldırım çalışmalarımız standartlara uygun, planlı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Okullar bölgesinden dolayı öğrencilerin yaya güvenliğini sağlayacak çift yönlü kaldırımlara, hem maliyeti düşürmek hem de kaynaklarımızı verimli kullanmak adına fabrikamızda üretilen kilit parke ve bordürleri döşüyoruz. Çalışmalar bu ay bittiğinde yaya ve trafik güvenliğini büyük oranda rahatlatacak” dedi.

“Temel malzeme ihtiyacımızı kendimiz üretiyoruz”

Kilit Parke Bordür ve Beton Boru Fabrikası’nın önemine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Kurumsal gücümüz ve potansiyellerimize inanarak, her alandaki hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Halkımızın bir kuruşunun dahi boşa harcanmasına müsaade etmeden ‘Samsun için üreteceğiz’ sloganıyla çıktığımız yolda başarıyla yürüyoruz. Çalışmalarımızı yaparken şehrimiz için en karlı ve kazançlı olanı tercih ediyoruz. Temel malzeme ihtiyacımızı kendimiz üretiyoruz. Bu manada bordür ve kilit parke ile beton boru fabrikalarımız da bir başarı örneğidir. Altyapıda, yollarda, kaldırımlarda, bulvar, sokak ve meydanlarda ürettiğimiz ürünleri kullanıyoruz” diye konuştu.