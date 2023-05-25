Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekkeköy ilçesinde bulunan Karabürük ve Hamzalı Köprüleri muhtemel sel ve taşkın riskine karşı yeniden yapılıyor.

Tekkeköy ile Çarşamba ilçeleri arasında başta Ağcagüney, Güzelyurt, Sıtmasuyu, Balcalı, Tilkili, Gölceğiz olmak üzere toplam 20 mahalleyi birbirine bağlayan mevcut Kababürük ve Hamzalı Köprülerinde teknik inceleme yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi, kot ve kesit bakımından uygun olmadığını tespit etmesi üzerine yenileme kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından iki köprü projesinin ihalesi ocak ayında yapıldı. İnşaatına mevsimsel yağışlar ve deredeki su seviyesinin yüksekliğinden dolayı mayıs ayında başlanan köprülerden Karabürük Köprüsü’nün ilk ayağındaki 5 fore kazığın imalatı tamamlandı. 25 fore kazığın yapımı devam ederken, yine 16 fore kazıklı olarak yapılacak Hamzalı Köprüsü’nün zemin kazılarına ise iki hafta sonra başlanacağı belirtildi. Köprülerin inşaatında kendi santrallerinde üretilen betonu kullanan Büyükşehir Belediyesi, böylece iki köprü projesinde maliyeti toplamda 7.5 milyon TL düşürdü.

DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün standartlarında inşa edilen 10 metre genişliğindeki iki yeni köprü, hizmete açıldığında yetersiz hidrolik kesit kaynaklı taşkınlardan etkilenmeyerek, sürücülere güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak. Böylece olası sel ve taşkın durumlarda köprülerle ilgili risk ortadan kaldırılmış olacak.

“Köprüler büyük kolaylık sağlayacak”

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Sanat Yapıları Şube Müdürü Salih Bayar, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Mevcut Karabürük Köprüsü, Çarşamba ilçemize alternatif bir yol olarak da kullanılmaktadır. Keskin dönüşlü köprü, taşkın ve heyelan yaşanması halinde kot ve kesit itibariyle uygun durumda değildi. Sel geldiği zaman sular köprünün üzerinden akmakta ve ulaşım sekteye uğramaktaydı. Dolayısıyla büyük problem teşkil ediyordu. DSİ standartlarına göre ön germeli kiriş imalatı şeklinde sağlam ve yüksek olacak yeni köprünün vatandaşlarımıza sağlayacağı en büyük kolaylık ise böyle bir durumun bir daha yaşanmayacak olmasıdır. 30 adet fore kazık üzerine oturacak köprü, ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak. Bununla birlikte yolu da karayolları standartlarına kavuşturarak dönüşleri rahatlatıp konforunu artıracağız. Betonunun belediyemizce karşılanması, bize zaman ve düşük maliyet noktasında önemli avantaj sağlıyor” dedi.

Başkan Demir: “Çalışmalar dikkatli ve hızlı bir şekilde yapılıyor”

Köprü inşaatında inceleme yapıp bilgi alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şuan iki ayaklı köprümüzün ilk ayağındaki 15 fore kazıktan 5’inin yapımı bitti. 10’u tamamlandıktan sonra diğer ayağa geçilecek. 15 gün sonra da yine iki ayaklı Hamzalı Köprüsü’nün zemin kazıları ve toplam 16 fore kazığın imalatı başlayacak. Teknik anlamda çalışmalar dikkatli ve hızlı bir şekilde sürüyor. Vatandaşlarımızın ulaşım güvenliği bizim için çok önemli. Çok sayıda mahallemizi birbirine bağlayan bu köprülerin yapımı tamamlandığında sel ve heyelan gibi doğa afetlerin neden olduğu ulaşım sorunu artık ortadan kalkmış olacak. Halkımız güvenli ve kesintisiz bir şekilde istedikleri yere seyahat edebilecek” diye konuştu.