Tekkeköy Belediyesi ilçe sınırlarındaki vatandaşların Ramazan sofralarına sıcak yemek ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde evlerinde yemek yapamayacak durumdaki yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştıran Tekkeköy Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle bu hizmetini iftar ve sahur yemekleri vererek sürdürüyor.

Bu süreçte kapasitesini arttırarak evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve ilçedeki afet mağduru ailelere de yemek ulaştıran belediye ekipleri, Kutlukent ve ilçe merkezinde bulunan aşevleri ve evlere kadar ulaşan mobil ekipleriyle Ramazan sofralarını sıcak yemeklerle buluşturuyor.

Tekkeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü bu çalışmadan, Tekkeköy ilçesinde bulunan 162 depremzede aile, evinden çıkamayacak durumda veya evinde yemek yapamayacak durumdaki 384 aile ve aş evlerine gelerek iftar yemeklerini alan bine yakın aile yararlanıyor. Ayrıca Ramazan ayı boyunca görevinin başında olan kamu görevlilerinin iftar yemekleri de belediye aş evinden görev yerlerine kadar servis ediliyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Ramazan ayında da aş evlerimizden ailelerimizin iftar sofralarına sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz iftar ve sahur yemeklerini Kutlukent ve ilçe merkezimizde bulunan aş evlerimizden alabiliyorlar. İlçemiz sınırlarında ikamet eden ve evlerinde yemek yapamayacak durumda olan bütün yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da biz her gün bu yemekleri ulaştırıyoruz. Yine ilçemizde misafir ettiğimiz afetzede ailelerimiz ve kamu görevlilerimizin de iftar yemeklerini karşılıyoruz. Paylaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği maneviyat ikliminin tüm yeryüzünü kapladığı mübarek Ramazan ayı süresinde farklı alanlardaki yardım faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” dedi.