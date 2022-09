Tekkeköy Belediyesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle 1500 öğrenciye kırtasiye desteği sağladı.

Tekkeköy Belediyesi yeni öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler için seferber oldu. Yürütülen eğitime destek çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelerde eğitim hayatlarına devam eden öğrenciler belirlendi. Bu çerçevede 1500 öğrenciye kırtasiye desteği verilmeye başlandı. Verilen destekle öğrencilerin ayakkabısından üniformasına, kalem ve defterinden çantasına kadar her türlü ihtiyacı karşılanıyor.

Bu destekleri her yıl tekrar ettiklerini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Eğitime desteğimizi geleceğe bir yatırım olarak görüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem okullarımıza hem de orada eğitim alacak öğrencilerimize katkı sağlamak adına çalışıyoruz. İlçemizin her bir ferdini ailemizin bir bireyi olarak gören anlayışla bu yılda kırtasiye desteklerimizi başlattık. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcı öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz sosyal yapı değerlendirme anketleri neticesinde belirlenen yaklaşık 1500 öğrencimizin okul için gerekli tüm kırtasiye malzemeleri ile tüm okul kıyafetlerini, formalarını, ayakkabılarını kendileri ulaştırarak eğitimin her aşamasında yanlarında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Her şey aydınlık yarınlarımız için” dedi.