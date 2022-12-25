SAMSUN (İHA) – Tekkeköy’de 4 şehidin fotoğrafları ve bilgilerinin yer aldığı saat kulesi, Zeytindalı Parkı’na yerleştirildi.

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy’de 4 şehidin fotoğrafları ve bilgilerinin yer aldığı saat kulesi, Zeytindalı Parkı’na yerleştirildi.

Tekkeköy Belediyesi tarafından şehitlerin manevi mirasının gelecek kuşaklara taşınması adına özel bir çalışmaya imza atıldı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Ahşap Metal Kademe Şantiyesi personellerinin kendi tasarım ve uygulamalarıyla şehitlerin fotoğrafları ve bilgilerini taşıyan bir saat kulesi hazırlandı. Bu yönüyle bir şehitlik anıtı olarakta düşünülen saat kulesi, ismini Türk Ordusu’nun yaptığı harekattan alan Zeytindalı Parkı’na yerleştirildi. Asteğmen Köksal Tekel, Sıhhiye Uzman Çavuş Nejat Yaman, Dz. P. Söz. Er Tayfun Özköse ve Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak’ın nezdinde tüm şehitlere bir saygı duruşu sunan saat kulesiyle Tekkeköy’de zaman şehitlerin maneviyatıyla birlikte akacak.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Tekkeköy’den cennet vatanımız için verdiğimiz şehitlerin akıllarda kalması ve gelecek neslin onları unutmaması için mesai arkadaşlarımızın el emeğiyle bu özel çalışmaya imza attık. Şanlı ordumuzun düzenlediği harekatın adını verdiğimiz Zeytindalı Parkımızda hem bir saat kulesi hem bir şehitlik anıtı olarak gördüğümüz bu anıtla şehitlerimizin adını ebediyen yaşatacağız. Bu minvalde yine çalışmalarımız olacak. Asteğmen Köksal Tekel, Sıhhiye Uzman Çavuş Nejat Yaman, Dz. P. Söz. Er Tayfun Özköse, Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

Ahşap Metal Kademe Şantiye Şefi Arif Kahveci, “Belediye başkanımızın bize en baştan beri sıkı talimatları doğrultusunda parklarımız bahçelerimiz ve sosyal alanlarımızla ilgili en yakışanı, en güzeli yapmaya çalışıyoruz. Burası bizim Zeytindalı Parkımız. Ülkemizin ordumuzun düzenlediği harekatın adının verildiği park. Bu manada buraya şehitlerimizin fotoğraflarıyla beraber bir saat kulesi yapmaya karar verdik ve bunu en ince ayrıntılarına kadar ekip arkadaşlarımızla beraber düşünerek gerçekleştirdik. Bu biraz şehitlik anıtı ve biraz da saat kulesi olarak görev yapmakta önemli bir temsil olduğunu düşünüyoruz. Tekkeköy’ümüze, 19 Mayıs Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra bu tür çalışmaların çok daha kapsamlılarını yaparak alanımızda söylenen kızıl elmaya doğru yürüyeceğiz” diye konuştu.