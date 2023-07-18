Samsun Tekkeköy’de tarihi yapıları gelecek nesillere bırakmak adına yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Hamzalı Tarihi Tren Garı’nda restorasyon çalışması devam ediyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizde tarihi yapılara yeniden hayat vermeye devam ediyoruz” dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın vizyon projeleri arasında bulunan, ilçenin yakın tarihinin sergileneceği tarihi gar binalarının restorasyonu çerçevesinde yeni bir çalışma daha tüm hızıyla sürüyor. Daha önce şehir merkezindeki tarihi gar binalarına hayat verilerek, Tekkeköy Kent Müzesi ve Nostalji Parkı ilçeye kazandıran Tekkeköy Belediyesi, Hamzalı Tarihi Tren Garı’nda 7’den 70’e herkese hizmet verecek bir çalışmayı daha yürütüyor.

“İlçemizin tarihi büyüsünü günümüze yansıtan, asırlık yapımızı korumak amacıyla başlattığımız restorasyon projelerimizi tüm hızıyla sürdürüyoruz” diyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 1900’lü yıllarda inşa edilen asırlık tren garına müze kimliği kazandırarak, kurs ve etkinliklerin düzenleneceği bir merkez haline getirmek istediklerini belirtti.

Hamzalı Tarihi Tren Garı’nın aslına uygun şekilde restore edileceğini belirten Başkan Togar, “Tarihi tren garımız, çalışmalar sona erdiğinde bölgenin tarihini yansıtan eşyaların sergilendiği müze olmanın yanında eğitim, kültür ve kurs merkezi olarak yediden yetmişe herkese hizmet verecek. Vatandaşlarımız için manevi değere sahip eşyaları sergileyeceğimiz müzemizi ziyaret edenler, içinde bulunacak kafede çay ve kahve eşliğinde kitap okuyup, eğitim ve kurs merkezimizden de ücretsiz faydalanabilecekler” diye konuştu.