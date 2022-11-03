Tekkeköy Belediyesi tarafından yapılmaya başlanan ikramla pazar esnafı güne sıcak çorbayla başlıyor.

Tekkeköy Belediyesi tarafından yapılmaya başlanan ikramla pazar esnafı güne sıcak çorbayla başlıyor.

Tekkeköy Belediyesi havaların soğumaya başlaması nedeniyle yeni bir sosyal belediyecilik çalışmasını hayata geçirdi. Şeyh Yusuf Zeynüddin Hazretlerinin tekke geleneğinden hareketle bugün başlatılan çalışma ile ilçedeki pazar esnafları hem gönülleri hem de içleri ısıtan sıcacık çorbayla güne merhaba diyor.

Sabah saatlerinde Kutlukent Pazarı’nda ilki gerçekleşen çalışmada Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından pazarcı esnafına çorba dağıtıldı. Paylaşmanın ve birlik beraberliğin manevi mutluluğu yüzlere yansıdı. Her hafta pazartesi günü Tekkeköy Pazarında, perşembe günü Kutlukent Pazarı’nda olmak üzere sıcak çorba ikramlarına devam edileceği belirtildi. İkram edilen çorbadan alan vatandaşlar bu hizmet için Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’a teşekkür etti.

Hayata geçirdikleri hizmet hakkında açıklamada bulunan Başkan Togar, "Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımları, yemek yapamayacak durumda olanlara sıcak yemek hizmeti veriliyor. Görev süremiz içinde yıllık ortalama 2 bin 450 ailemize gıda yardımında bulunduk. Yıllık ortalama bin 360 ailemizin ise sıcak yemeklerini evlerine kadar götürüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla bu çalışmalara devam ederken bir yenisini de bugün başlattık. Soğuk havalarda sıcak bir çorbayla içleri ısıtalım, sabah kahvaltı yapma imkanı bulamayan varsa onlara sıcak bir çorba ikramında bulunalım istedik. Haftanın iki günü pazar esnafımıza sıcak çorba dağıtımı yapacağız. Bundan böyle pazar esnafımıza halk pazarının kurulduğu günlerde sıcak çorba dağıtımına devam edeceğiz. Böylelikle asırlık Tekke geleceğini de yaşatacağız” dedi.