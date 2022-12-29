SAMSUN (İHA) – Samsun’un Tekkeköy ilçesinde “Birlikte İyiyiz” projesi kapsamında bir okulda özel öğrenciler için, ev ortamı ve imkanlarıyla donatılan sınıfın açılışı yapıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Tekkeköy ilçesinde “Birlikte İyiyiz” projesi kapsamında bir okulda özel öğrenciler için, ev ortamı ve imkanlarıyla donatılan sınıfın açılışı yapıldı.

Kerimbey İlk/Ortaokulu Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu "Birlikte İyiyiz" projesi Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması (IQSES) Hibe Programı kapsamında destek aldı. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırmayı hedefleyen ve 18 ay sürecek proje kapsamında çalıştay ve seminerler, veli farkındalık eğitimleri, E-BEP platformunun oluşturulması, özel eğitim sınıfları için ahşap eğitim materyallerinin geliştirilmesi faaliyetleri yürütüldü. Bugün ise projenin bir diğer aşaması olan Uygulama Evi’nin açılışı düzenlenen programla yapıldı.

Programa katılan Tekkeköy Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Hasan Togar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Eğitim Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız, şube müdürleri ve okul müdürleri kurdele keserek uygulama evini kullanıma sundu.

Turgut Tüfenk İlkokulu’nun zemin katında bir sınıfın ev ortamı ve imkanlarıyla donatılmasıyla oluşturulan uygulama evi özel öğrencilere günlük yaşam becerilerini kazandırmayı amaçlıyor. Mutfak ve gereçleri, yatak odası ve dolapları, ütü, televizyon, çamaşır makinesi ve halılarla bir evde bulunması gereken her şeyi karşılayan uygulama evi ilde bulunan tüm özel eğitim öğrencilerinin kullanımına açık olacak.

Proje koordinatörü Gülçin Aksoy konu hakkında, “Projemizde genel hedefimiz bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması. Proje özelinde yapılan eğitimlerde öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve velilerimizin farkındalığını artırmayı, oluşturulacak bir platform ile kaynaştırma eğitiminde dijitalleşme anlamında bir adım ileri gitmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında oluşturduğumuz hobi bahçeleriyle çevre bilincini artırmayı amaçlıyoruz. Oluşturduğumuz uygulama evimiz de ilimizdeki tüm özel eğitim öğrencilerinin kullanımına açılacak. Bir online randevu formu oluşturduk. Bunun üzerinden öğrencilerimiz, sınıflarımız faydalanabilecek“ dedi.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, “İlçemizde özel eğitimde bize ihtiyacı olan çocuklarımızın toplumla yaşamla uyum içinde olabilmeleri daha iyi yaşayabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için onlara destek olma zorunluluğumuz var. Bu bağlamda gerçekten iyi bir iş birliği var. Bu bağlamda projenin ismi de yapılan işler de harika işler. Ben özellikle bu projeye emek verenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.