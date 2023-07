Tekkeköy’de öğrencilerin daha iyi spor imkanlarıyla tanışabilmesi için başlatılan proje çerçevesinde okulların spor alanları yenileniyor.

Tekkeköy Belediyesi ve Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmada öğrencilerin spor ile daha iyi şartlarda ilgilenebilmesi için okullarda yumuşak zemin basketbol, voleybol zemini yapım çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda 8 okulda spor alanlarının zeminleri daha iyi hale getirilirken eskiyen file, pota gibi spor gereçleri de yenileniyor.

Toplam 8 okulda yapılacak çalışmada, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 19 Mayıs Ortaokulu, Ali Emine Kahvecioğlu MTAL, Yavuz Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi, Necati Akçağlılarlar Anadolu Lisesi ve Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesinde çalışmalar sürerken Cemal Yeşilyurt MTAL, Nedime Serap Ulusoy MTAL’de çalışmalar başlamak için gün sayıyor.

İlçede yaşayan çocukların ve gençlerin sporda başarılı olmaları için her türlü desteği veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar bununla ilgili olarak, “Spor yapmayan gencimiz kalmasın diye Tekkeköy’de spor yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Spor yapan her birey başarılı ve sağlıklı birey demektir. Bizler de geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en uygun şartlarda spor yapabilmesi için önemli adımlar atıyoruz. Tekkeköy Belediyesi olarak, her zaman öğrencilerimizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.