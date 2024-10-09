SAMSUN (İHA) – Samsun’da Tekkeköy Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını engellemek amacıyla okul kantinlerini denetledi.

Tekkeköy Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren okul kantinlerine denetim yaptı. Denetimlerde ürünlerin hijyen, etiket ve son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, kantin işletmecilerine uyarılarda bulundu.

Denetimler hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, “Zabıta ekiplerimiz görev başında. Sağlıklı ve hijyenik bir kantin ortamı için belediyemiz zabıta ekipleri öğrencilerimizin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla ilçemizdeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirip, mevzuata uygun çalıştırılması için kantin işletmecilerimize uyarılarda bulundu. Ekiplerimiz, denetimler kapsamında kantin işletmecilerine hijyen, ürün etiketleri ve son kullanma tarihleri konularında uyarılar yaptı” dedi.

Başkan Candal, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.