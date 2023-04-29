Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri topraksız tarım sistemini ele alan projeleri ile TEKNOFEST 2023 finallerinde yarışıyor.

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi TeknoYaşam takımı hazırladıkları proje ile bu yıl İstanbul’da gerçekleşen yarışmada finale kaldı. Projenin danışmanlığını yapan Bilişim Teknolojileri öğretmeni Soner Özkan konu hakkında verdiği bilgide, “Projemizde Topraksız Tarım sistemiyle tarıma elverişli olmayan alanları tarıma kazandırarak ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Proje takımımız okulumuz 9. sınıf öğrencilerinden Yusuf Talha Aydın, Ahmed Yasin Altıparmak, Ömer Faruk Gören ve Utku Torun’dan oluşmaktadır. Bizlere desteğini esirgemeyen Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Uzunlar’a ve Okul Müdürümüz Coşkun Yıldız’a teşekkür ederiz“ dedi.