Samsun Tekkeköy Belediyesi, kışı konaklayarak geçiren istilacı kahverengi kokarca zararlısına karşın boş yapıları ve tüneyecekleri alanları ilaçladı.

Bu yıl fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarca böceği ile mücadelede kış ayrı bir önem taşıyor. Kışı konaklayarak geçiren zararlı, bahara kadar tünediği yerde öldürülürse çoğalmasının önüne geçiliyor. Tekkeköy Belediyesi ekipleri de istilacı türle mücadele kapsamında ilaçlama faaliyetlerine ilçe genelinde devam ediyor.

Kahverengi kokarca ile mücadelenin önemine değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, “İstilacı kahverengi kokarca böceği ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. Tarım alanlarımızı korumak ve vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutmak amacıyla ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Birlikte mücadele ederek hem tarımımızı hem de yaşam alanlarımızı bu zararlı böceklerden korumaya devam edeceğiz. İlçemizin geleceği için büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz” dedi.