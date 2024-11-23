SAMSUN (İHA) – Samsun’un Tekkeköy Belediyesi tarafından çiftçilerin korkulu rüyası olan istilacı kahverengi kokarca böceğine karşı mücadele devam ediyor.

Fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde zarara yol açan istilacı kahverengi kokarca böceği ile mücadele Tekkeköy’de devam ediyor. Belediye, tarım alanlarını korumak ve milli ekonominin zarar görmemesi için böceğin popülasyonunun görüldüğü ve görülme ihtimali olan bölgelerde ilaçlama yapıyor.

Kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelenin aralıksız devam ettiğini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, “İstilacı kahverengi kokarca böceği ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. Tarım alanlarımızı korumak ve vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutmak amacıyla ilaçlama çalışmalarımızı mesai saati gözetmeksizin aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizin geleceği için büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz. Birlikte mücadele ederek hem tarımımızı hem de yaşam alanlarımızı bu zararlı böceklerden korumaya devam edeceğiz” dedi.

İlaçlama faaliyetleri, feromon tuzaklarının olduğu bahçelerin yanı sıra böceklerin kışın konaklayacakları yapılarda da devam ediyor.