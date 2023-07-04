Samsun Tekkeköy’de Kurban Bayramı sonrası yol çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Tekkeköy Belediyesi ilçede ulaşım konforunu yükseltmek ve vatandaşlara daha iyi ulaşım imkanları sağlamak adına yeni imar yolları açıyor.

Tekkeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Çay Mahallesi’nde bir imar yolunun daha altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. İlçenin her noktasında konforlu ve güvenli ulaşım için çalışmaları sürdüren ekipler zemin sıkılaştırma ve dolgu çalışmalarıyla yolu üst yapı çalışmalarına hazırlıyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Belediyemiz ekipleri ilçemizin farklı mahallelerinde alanın yapısına uygun malzemeler kullanarak yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Çay Mahallemizdeki bir yolumuzda altyapı çalışmaları sürerken, şantiyeye çevirdiğimiz ilçemizin başka mahallelerinde beton yol, asfalt, taş parke gibi daha bir çok farklı malzemeler kullanılarak yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herşey daha güzel bir Tekkeköy için” dedi.