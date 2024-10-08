SAMSUN (İHA) – Samsun’un Tekkeköy Belediyesi zabıta ve veteriner ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla marketleri denetledi.

Tekkeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda marketlerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve fiyat etiketi kontrolleri yapıldı.

“Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimler devam edecek”

Halkın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, “Tekkeköy’ümüzde halk sağlığını önemsiyor, denetimleri sürdürüyoruz. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, halk sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla ilçemizdeki marketlerde denetim gerçekleştirdik. Yapılan denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve fiyat etiketi kontrollerini titizlikle incelendik. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için bu tür denetimlere düzenli olarak devam edeceğiz” dedi.

Ekipler, denetim kapsamında market işletmecilerine gerekli uyarı yaparak, ’hayırlı kazançlar’ diledi.