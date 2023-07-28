SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere örnek bir çalışmayla destek oluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Hayır Çarşısı sağladığı gelinlik ve damatlıkla çiftlerin en mutlu günlerinde yanlarında oluyor.

Hayatın en güzel anlarında maddi sıkıntılarla boğuşan genç çiftlerin evlilik hayallerine destek olan Tekkeköy Belediyesi; gelinlik, damatlık, kına ve nişan kıyafetleriyle yüzleri gülümsetiyor. Belediyeye bağlı hayır çarşılarında unutulmaz anlarda kullanılabilecek kıyafetler vatandaşlara ücretsiz olarak sağlanıyor. Yeni evlenecek ancak maddi durumu yetersiz olan çiftlerin yararlandığı uygulama takdir topluyor. Birçok modelin yer aldığı zengin bir gelinlik ve damatlık koleksiyonuna sahip çarşıda ayrıca sünnet kıyafetleri, nişanlıklar ve abiye elbiselerde yer alıyor. Tekkeköy Belediyesi sevgi ve dayanışma köprülerinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmayla vatandaşların en güzel ve şık kıyafetlerle ışıldamalarına destek oluyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Komşuluk ilişkilerimizi güçlendiren, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendiren bu çalışmamız ile genç çiftlerimize evlilik hazırlıklarında elimizden gelen desteği sağlamayı amaçladık. Bir aile gibi gördüğümüz Tekkeköy’ümüzde maddi güçlüklerle boğuşan sevgili gelin ve damat adaylarımızın, artık kendi masallarının kahramanı olmaları için yanlarındayız. Gelinlik, damatlık, kına ve nişan gibi özel günlerde giyilecek kıyafetleri belirli bir süreliğine kiralık olarak sağlayarak, bu güzel anların en unutulmaz şekilde yaşanmasını hedefliyoruz. Çünkü onların mutluluğu, bizlerin de mutluluğudur” dedi.