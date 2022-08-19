Tekkeköy Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 300 çocuk Geleneksel Sünnet Şöleni’nde gönüllerince eğlenecek.

Tekkeköy Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 300 çocuk Geleneksel Sünnet Şöleni’nde gönüllerince eğlenecek.

Tekkeköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni pandemi nedeniyle verilen 2 yıl aradan sonra bu yıl yeniden gerçekleştirilecek. Bu çerçevede aylar öncesinden hazırlıkları başlayan ve ailelerden gelen talepler sonrasında tüm masraflarını belediyenin karşıladığı 300 çocuk evlerinden alınarak özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede gerekli tüm muayenelerin ardından uzman doktorlarca sünnet edilen çocuklar, müşahedelerinin ardından ilaçlarıyla birlikte evlerine uğurlandı.

Çocuklar gönüllerince eğlenecekler

Sünnet ettirilen 300 çocuk Tekkeköy Belediyesi tarafından organize edilen şölende gönüllerinle eğlenmenin yanında unutulmaz bir gün yaşayacaklar. 21 Ağustos Pazar günü saat 14.00 itibarıyla Tekkeköy Belediyesi yanındaki etkinlik alanında toplanacak çocuklarla saat 15.00’de konvoy eşliğinde Tekkeköy turu yapılacak. Konvoyun başladığı noktaya dönmesi sonrasında Mevlid-i Şerif okutulacak. Ardından düzenlenecek çocuk oyunlarıyla eğlence doruğa ulaşacak. Etkinlikte Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar sünnet olan tüm çocuklara Samsunspor forması da hediye edecek.

Ailelerimizin her zaman yanındayız

Ailelerin ve çocuklarının iyi ve kötü günlerde her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Biz büyük bir aileyiz. İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ve ailemizin bir ferdi olarak gördüğümüz yediden yetmişe tüm ilçe halkımızın her zaman yanındayız. Aynı havayı soluduğumuz, aynı suyu içtiğimiz aynı toprakları paylaştığımız ilçe halkımız ve sevdalı olduğumuz Tekkeköyümüz için gece gündüz emek harcıyoruz. Özellikle sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediyeciliği sadece yol ve kaldırımdan ibaret görmeyen anlayışımızla sosyal alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bu çerçevede sosyal yardımlar, sıcak yemek hizmetimiz, köy konaklarımız ve düzenlediğimiz kurslarını yanı sıra geleneksel hale getirdiğimiz bir Sünnet Şölenimiz var. Pandemiden ötürü 2 yıldır yapamıyorduk. Bu yıl 300 çocuğumuzla bu etkinliğimizi devam ettiriyoruz. Evlatlarımızın sünnet kıyafetinden sünnetine kadar tüm masraflarını karşılayarak onların ve ailelerinin bir kez daha yanlarında olduk. Ayrıca sünnet olan tüm evlatlarımıza bu şehrin markası gururu Samsunsporumuzun formalarını hediye edeceğiz. Erkekliğe ilk adımı atan çocuklarımızın bu özel günü ailelerin yanı sıra bizlere de sevinç ve mutluluk yaşatıyor. Evlatlarımızın bu özel günlerini paylaşmak onların mutluluğuna ortak olmak için tüm ilçe halkımızı 21 Ağustos Pazar günü saat 15.00’da belediyemiz yanındaki etkinlik alanına davet ediyorum” dedi.