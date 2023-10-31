SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesince tadilat tamirat ve donanımı yapılarak ilçeye kazandırılan "Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi" düzenlenen törenle açıldı.

Eğitime desteğini her zaman sürdüren Tekkeköy Belediyesi atıl okul binalarını dönüştürerek ilçeye yeni eğitim yuvaları kazandırmayı sürdürüyor. Belediye tarafından ilçedeki atıl binalarda yapılan dönüşümle birçok köy konağı ve bilgi evi ilçeye kazandırıldı. Bu çalışmalar çerçevesinde geçen hafta açılışı yapılan Tabiat Tarih ve Arkeoloji Okulu’nun ardından bugün de Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi öğrencilerle buluştu.

Tekkeköy Belediyesince tadilat tamirat ve donanımı yapılan Bilim Atölye Evi, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Dilek Çelikler ve Doç. Dr. Sibel Demir Kaçan’ın yürütücülüğünde hayata geçirildi.

Merhum Fahrettin Ulusoy’un adını taşıyan Bilim Atölye Evi’nde Robotik Kodlama Atölyesi, Sosyo Bilimsel Konular Farkındalık Atölyesi, Uygulamalı Fen Öğretimi Atölyesi, Yaratıcı Drama Atölyesi, Zeka Oyunları Atölyesi ile Bilim ve Teknoloji Atölyesi olmak üzere 6 atölyede eğitimler verilecek.

Aşağıçinik Mahallesi’nde bulunan okulda düzenlenen tören öğrencilerin halk oyunları gösterisi ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunarak protokol konuşmalarına geçildi. Törene Şehit Nejat Yaman Ortaokulu ve Büyüklü Ortaokulu öğrencileri de gösterileriyle renk kattı. Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara, Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aksakal, iş adamı Dr. Eren Günhan Ulusoy törende konuşmalar yaptı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise yaptığı konuşmada, “Şehrin simgesi kıymetli abim merhum Fahrettin Ulusoy ve ailesine bizleri bu kıymetli eserde yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bizler belediyeci olarak iki türlü iş yapıyoruz. Birisi hizmet birisi eser. Hizmet denilince ben 10 yılı dolduracak bir görevi Allah nasip etti. Yol, kaldırım, asfalt, park, bahçe gibi tüm bunların birer hizmet olduğuna inanıyorum ki ve resmiyette yazan görevlerimizin arasında olduğuna inanıyorum. Ama bir de bunların çok daha kıymetli olanı yani eserler var. Ben en çok mevcut belediyemizin yönetim kadrosunun tamamını bu eserlerle alakalı ilgilendiğimizi şahit oluyorum ve gurur duyuyorum kendi adıma. Bugün bu eserlerden birinin açılışını yapıyoruz. Geleceğe yön verecek çocuklarımızın çok daha eğitimli ve çok daha kapasiteli yetişmesi için böyle bir bilim yuvasını onlara armağan ediyoruz” dedi.

Togar, 10 yılda birçok eseri daha ilçeye kazandırdıklarını belirterek, “Bunun yanında bizim eser diyebilecek olduğumuz gurur duyduğumuz bu 10 yılın içerisine yerleştirdiğimiz çok kıymetli eserler var. Bunlardan birisi bu Bilim Atölye Evi, birisi geçen hafta açtığımız Tabiat, Tarih Arkeoloji Okulu. Hemen burada inşallah 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açmayı planladığımız Milli Eğitim’e armağan ettiğimiz bir okul var. Tamamıyla tüm yapısı ve donatımıyla tamamlanmış bir okul. Bugün Hamzalı’daki tarihi tren istasyonunun restorasyonu, bugün Tekkeköy içerisinde tarihe tanıklık eden bir tren istasyonu daha var orada. 100 yıllık 150 yıllık çınar ağaçları arasında çürümeye terk edilmiş 2 binayı alıp birisini ilçede o bölgede yaşayan herkese hizmet verebilecek bir kafeterya haline getirmek, diğer bölümünü de Kent Müzesi haline getirerek bu ilçeye armağan etmek gibi bir sürü eseri Allah bizlere nasip etti. Bugün de açılışını yaptığımız bu güzel eseri kazandırdık” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası protokol Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi’ni gezerek atölyelerde verilen eğitimlere tanıklık etti. Törene AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, merhum Fahrettin Ulusoy’un eşi Nevin Ulusoy, muhtarlar, meclis üyeleri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.