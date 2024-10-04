Samsun’un Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Çayleyik Mahallesi’nde açacakları yeni imar yolları ve döşenecek hatlarla birlikte doğalgazsız aile kalmayacağını söyledi.

Tekkeköy’de Çayleyik Mahallesi’nde Tekkeköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından imar yolu açma çalışmalarına başlandı. Başkan Mustafa Candal, açılan yolun ardından yapılacak doğalgaz hatları ile mahallelileri doğalgaza kavuşturacaklarını ifade etti.

Mahalle sakinlerine müjdeyi veren Başkan Candal, yapılan çalışmalar hakkında, “Belediyemiz, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz ile Çayleyik Mahallemizde doğalgaz imkanına kavuşamayan mahalle sakinlerimizin evlerine doğalgaz ulaştırabilmek için imar yolu açma çalışmalarımızı başlattık. Yeni açılacak olan imar yollarımızın ardından koordineli bir şekilde kuracağımız doğalgaz hatları ile birlikte mahallemizde doğalgaz imkanından faydalanamayan ailemiz kalmayacak. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı Tekkeköy Belediyesi’ne ve Başkan Candal’a şükranlarını sundu.