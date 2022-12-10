SAMSUN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’a gelişi nedeniyle Tekkeköy ilçesinde konvoy düzenlenerek sevinç gösterisinde bulunuldu.

SAMSUN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’a gelişi nedeniyle Tekkeköy ilçesinde konvoy düzenlenerek sevinç gösterisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’a gelişi nedeniyle Tekkeköy ilçesinde vatandaşlar Nostalji Park ve Meydan istikametinde toplandı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar’ın organizesinde bir araya gelen vatandaşlar burada Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini gösterdi.

2023’te Güçlü Türkiye hedefi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını belirten Tekkeköylüler, daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturdu. Başkan Hasan Togar’ın da yer aldığı konvoy uzun araç kuyruğu ile ilçeyi dolaştı. Tekkeköy Cumhurbaşkanı sevincini yaşadı.

Başkan Hasan Togar, “Vefa Türk milletinin en önemli karakterlerindendir. Bugün vakit Cumhurbaşkanımıza vefamızı gösterme vaktiydi. Bu nedenle bir araya geldik. Bugün 250 yataklı 61 bin metrekare kapalı alanla Türkiye’nin en büyük ilçe devlet hastanesini ilçemize kazandıran, önümüzdeki dönemde binlerce gencimizin okuyacağı fakülteleri ilçemize kazandıracak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vefamızı gösterdik. 2023’te Cumhurbaşkanlığı yolunda yanında duracağız. Hep birlikte Güçlü Türkiye yolunda ilerleyeceğiz” dedi.