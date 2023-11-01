Tekkeköy Belediyesi ekipleri ilçenin dört bir yanında yol yapım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Akbaşlar Mahallesi’nde sathi kaplama çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışma ile mevcut yol iyileştirilerek vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlanıyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tekkeköy’ümüze değer katacak çalışmalara devam ediyor ve ilçemizin dört bir yanında devam eden kapsamlı yol çalışmalarımızla ulaşım ağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Gelişen, değişen, büyüyen ilçemizde Akbaşlar Mahallemizde vatandaşlarımızın daha konforlu yollardan istifade edebilmeleri adına sathi kaplama çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.