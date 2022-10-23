Samsun Tekkeköy Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası (MMO) arasında 5 yıllık ‘Asansör Periyodik Kontrol Protokolü’ imzalandı.

Samsun Tekkeköy Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası (MMO) arasında 5 yıllık ‘Asansör Periyodik Kontrol Protokolü’ imzalandı.

Samsun’un Tekkeköy Belediyesi, ilçe sınırlarında yer alan asansörlerin güvenli ve işletme yönünden TS EN 81-80, TS EN 81-1, TS EN 81-1+A3 ve TS EN 81-20 standartlarına uygun çalışmasının tespiti, tescil ve periyodik kontrolleri için MMO Samsun Şubesi ile 5 yıllık protokol imzaladı.

Tekkeköy ilçesi sınırlarında yeni yapılan tüm binalarda asansör olduğuna ve bu asansörlerin insan hayatı noktasından büyük önem taşıdığına değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tekkeköy her geçen gün daha da büyüyen gelişen ve yapılaşması devam eden bölgenin en önemli yerleşim yerleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle hızlı büyüme, nüfus artışı ve buna paralel olarak yeni binalar yükseliyor. Bu binaların tamamında hayatımızı kolaylaştıran asansörler var. Bu asansörler binalarda bizlerin, ailemizin, yakınlarımızın ve tüm bireylerin canını taşıyan önemli araçlardır. Bizler de bu konuda çok hassas davranarak, halkımızın can güvenliği için Tekkeköy Belediyesi olarak bu tür konulara özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Asansör kontrollerinin yılda en az 1 kere yaptırılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu kaydeden Başkan Togar, “Vatandaşlarımızın mal ve can güvenliği bizim için ilk sırada gelir. İlçe sınırlarımızda bulunan asansörlerimizin bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması maksadıyla MMO ile 5 yıllık protokol imzalamış bulunmaktayız” dedi.

MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ise, “Güvenli Kent Güvenli Yaşam İçin ilkemiz doğrultusunda Tekkeköy Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde bir adım daha attık. Asansörler, güncel hayatımızda yoğun kullanılan dikey ulaşım araçlarıdır. Asansörlerde kazaların önüne geçebilmenin ancak etkin bir denetimle mümkün olacaktır. Anlaşmamızın Tekkeköy halkına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.