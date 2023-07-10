Tekkeköy Belediyesi yoğun yağışlar nedeniyle oluşan mağduriyetleri giderebilmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Samsun’da etkili olan yoğun yağışlar Tekkeköy ilçesinde de birçok noktada sel, taşkın, toprak kayması ve heyelan olaylarını meydana getirdi. Tekkeköy Belediyesi ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yağışların ilk dakikalarından itibaren teyakkuza geçti.

Taşkın riski yaşanabilecek bölgelerde, yaşanabilecek tıkanmalara karşı çalışma yürüten ekipler, düşen kaya ve ağaç parçaları ile kapanan yolları açmak için de seferber oldu. Belediye ekipleri ayrıca yol kenarında su kanallarının temizlenmesi ve işlevsel hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Mahallelerimizde meydana gelen sel, taşkın, toprak kayması ve heyelandan dolayı kapanan kanalların temizlenmesi ve tekrardan işlevsel hale getirilmesi için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek adına tüm bölgelerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.