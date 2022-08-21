Tekkeköy Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 300 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Sünnet olan çocuklar düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni’yle de unutulmaz bir gün yaşadı.

Tekkeköy Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 300 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Sünnet olan çocuklar düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni’yle de unutulmaz bir gün yaşadı.

Tekkeköy Belediyesi yanındaki etkinlik alanında yapılan şölende ilk olarak konvoy eşliğinde Tekkeköy turu gerçekleştirildi. Üstü açık otobüsle gezdirilen çocuklar ve aileleri yaklaşık 1 saatlik tur sonrası tekrar etkinlik alanına getirildi. Çocuklar, etkinlik alanında kendileri için hazırlanan oyun parkurlarında eğlenceli dakikalar geçirdi. Tahta bacak, palyaço ve örümcek adam alanda dolaşarak çocukları sevindirdi. Etkinlikte patlamış mısır ve kavurmalı pilav ikramları da yapıldı. Sünnet ettirilen çocuklar için Mevlid-i Şerif okutuldu. Sahneye çocuklar ve aileleri çağrılarak çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmalardaki kazananlar ise ödüllendirildi. Etkinlikte Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar tarafından da sünnet olan tüm çocuklara Samsunspor forması hediye edildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte formaları dağıtan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Karadeniz’in en önemli şehrinin en önemli ilçesinin, bizlerin yaşamaktan keyif aldığı ve iddia ediyorum her geçen gün biraz daha gelişen biraz daha büyüyen ve son 2 yıldır Samsun’un en çok göç alan ilçesinde sizlerle birlikte yaşamak ve sizlere hizmet etmek bizler için gururdur. Biz bu şehirde her evlat Samsunla, Samsunspor’la tanışsın, büyüsün diye bu anlamlı formayı hepsine hediye etmeyi uygun bulduk. İnşallah bu forma onların sırtından hiç çıkmayacak ve belki birçoğu bu ülkenin, bu şehrin, bu kulübün birer hayırlı evladı olacaklar. O yüzden şehrimizin en önemli markası olan Samsunspor’un formalarını bu çocuklarımıza hediye ediyoruz” dedi.

Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise, “Bugün çocuklarını sünnet ettirmiş ailelerin mutluluğunu, o çocukların sünnet mürürvetini gören ailelerin, hanımefendilerin beyefendilerin gözlerindeki mutluluğu, gözlerindeki sevinci, heyecanı birlikte görmek, ona tanıklık etmek bana da güzel bir yaşama sevinci veriyor. Bu etkinlik için Hasan Togar’ı ve değerli eşi Yasemin Hanım’ı tebrik ederim. Çünkü bu bir aile sorumluluğu gerektiriyor” diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar da katıldı.