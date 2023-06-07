Tekkeköy’de düzenlenen Okullararası Atık Yağ Toplama Kampanyası çerçevesinde 20 ton atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

Tekkeköy Belediyesi, Tekkeköy Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde her yıl düzenlenen Okullararası Atık Yağ Toplama Yarışması’nın bu yıl 5’incisi gerçekleştirildi. 5 yılda 20 ton atık yağın geri dönüşüme kazandırıldığı yarışma bu yıl 21 Kasım 2022 – 30 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapıldı.

Çocuklara çevre bilinci aşılamak ve yarınlara daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek bırakmak adına yürütülen yarışmada en fazla atık yağ 635 kilo ile Atatürk İlkokulu’nda toplandı. Okula bir adet yazıcı hediye edilirken, en fazla atık yağ toplayan 15 öğrenciye ise isteklerine göre bisiklet, tablet veya Samsunspor forması hediyeleri verildi.

5 bin öğrenciye geri dönüşüm eğitimi verildi

Düzenlenen ödül töreninde yarışmaya ilişkin bilgiler veren Tekkeköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Personeli Çevre Mühendisi Büşra Aşkın, “Bizler her yıl kasım ayında okullarda gerçekleştirdiğimiz geri dönüşüm konulu eğitimlerin ardından, bitkisel atık yağ ve atık pil toplama projelerimizi başlatıyoruz. Son 6 yılda 5 bin öğrenciye geri dönüşüm eğitimi verdik. Yine son 6 yılda yaklaşık 20 ton bitkisel atık yağ toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Ülkemiz su kıtlığı çeken ülkeler kategorisinde bulunmaktadır. Atık yağların su kaynaklarına verdiği zararı da hepimiz biliyoruz. Suyun çok büyük bir öneme sahip olduğu bu günlerde, dökmeyip biriktirdiğimiz her litre atık yağ ile sularımızı büyük bir kirlilikten korumuş oluyoruz” dedi.

“Öğrencilerimize çevre bilinci aşılamayı sürdüreceğiz”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise, “Geleceğimizin teminatı evlatlarımızla birlikte böyle örnek bir uygulamayı her yıl büyüterek sürdürüyoruz. Aydınlık yarınlarımızın asıl sahipleri öğrencilerimizi motive etmek ve çevre bilincini aşılamak için bu ve bunun gibi daha birçok alandaki projelerimizi ve çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Emeği geçen herkesi bu güzel çalışmadan ötürü tebrik ediyorum” diye konuştu.

Tekkeköy Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Güven, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, çok sayıda öğrenci, öğretmen katıldı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.