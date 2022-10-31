Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Tekkeköy ilçesinde 5,2 kilometrelik 18 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda çalışma başlattı. Başkan Mustafa Demir, “Samsun’da yol sorunu olan mahalle kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Tekkeköy ilçesinde 5,2 kilometrelik 18 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda çalışma başlattı. Başkan Mustafa Demir, “Samsun’da yol sorunu olan mahalle kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tamamında yol yapım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tekkeköy ilçesinde de 18 mahalleyi birbirine bağlayan 5,2 kilometrelik grup yolunda yoğun mesai harcanıyor. 18 mahallenin yol çilesini sonlandıracak çalışmalar çerçevesinde genişletme, kazı ve dolgu çalışmaları sürüyor. Yolun genişliği 5 metreden 12 metreye çıkarılıyor.

Konu hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu şehirde artık yol sorunu konuşulsun istemiyoruz. Vatandaşımızın yolu olmadığı için mağdur olmasını istemiyoruz. Bu hedefle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 ilçede 7/24 sahadayız. Yol hasreti sona eren vatandaşlarımızın gözlerinde gördüğümüz mutluluk çalışma aşkımızı artırıyor. Samsun’da yol sorunu olan mahalle kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yolu yapılan mahallelerden Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Ufuk Macit, “Çok sıkıntılı bir yoldu. Ama başkanımız Mustafa Demir bu sıkıntıyı çözüyor. Burası en işlek grup yollarından biri. 18 mahalleyi birbirine bağlıyor. Yolun genişliği iki katına çıkarılıyor. Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu. Vatandaşlardan Fahrettin Kuloğlu ise, “Görülmemiş hizmetlere tanıklık ediyoruz. Allah, Başkandan razı olsun. Bizi büyük bir yol çilesinden kurtarıyor” ifadelerini kullandı.