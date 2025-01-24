Samsun’un Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, ilçede yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatının sona yaklaştığını söyledi.

Hem amatör hem de lisanslı sporcuların yetişmesinde fayda sağlayacak Tekkeköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında sona gelindi. Başkan Mustafa Candal, havuz inşaatına giderek incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Yarı olimpik yüzme havuzunun ilçeye değer katacağını ifade eden Başkan Candal, “Tekkeköy’ümüze değer katacak, her yaştan vatandaşımızın dört mevsim yararlanabileceği Tekkeköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projemizde sona yaklaşıyoruz. Bu modern tesis, hem amatör hem de lisanslı sporcuların su sporları faaliyetlerini gerçekleştirebileceği, aynı zamanda halkımızın sporla buluşacağı bir merkez olacak. Sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım daha atmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Çalışmaları yerinde incelediklerini ifade eden Candal ayrıca, “Yapım aşamalarını yerinde inceledik. Detaylı değerlendirmelerimizi yaparak projemizin kısa süre içinde hizmete hazır hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tekkeköy’ün sporla daha da güzelleştiği bu projede sizlerle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.