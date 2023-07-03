Tekkeköy Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı İlk Oturumunda 4 gündem maddesi, ilgili komisyonlara havale edildi.

Samsun’un Tekkeköy Belediye Meclisi Temmuz Ayı İlk Oturumu Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında gerçekleştirildi. 4 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda maddeler görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.

Toplantıda Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Müteşebbis Heyeti’nde belediyeyi temsil edecek üye seçimi yapıldı. Ayrıca İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifleri gündemde yer aldı.

Mecliste konuşan Aydın Karmil, “Geride bıraktığımız Kurban Bayramımızın ülkemize, ilçemize ve tüm halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bayramınız tekrardan mübarek olsun. Yoğun ama güzel bir bayram geçirdik elhamdülillah. İnşallah Cenab-ı Allah huzur ve mutluluk içerisinde nice bayramları hepimize nasip etsin diliyorum” dedi.