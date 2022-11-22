Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi’nin 2024 yılında hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi’nin 2024 yılında hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.

Başkan Hasan Togar’ın girişimleri ve Samsun milletvekillerinin destekleriyle tüm resmi prosedürleri tamamlanan Tekkeköy Devlet Hastanesi’nin inşaatı kaldığı yerden devam ediyor. Ankara’daki yoğun temasları sonucunda 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi’nin inşaatının başlayacağının müjdesini paylaşan Hasan Togar, “Bir asırlık özlemimiz ve ilçemizin kanayan yarası diniyor. 2024 yılında hasta kabulüne başlayacak olan hastanemiz sağlık yönünden önemli bir eksikliği gidermenin yanında ilçemizi 24 saat yaşamın olduğu bir kent haline getirecek” dedi.

“Tekkeköy 24 saat yaşamın olduğu bir kente dönüşüyor”

Hastanenin inşaat çalışmalarının başlamasının müjdesini paylaşan Başkan Togar, “Bugün heyecanla beklediğimiz ilçe hastanemizin inşaatının başlatılmasının heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Artık Tekkeköy 24 saat yaşamın olduğu bir ilçe konumuna dönüşecek. Devlet hastanemizin yüklenici firmasının sorumlu mühendisi Yalçın beyin söylemleri ve öngörüleriyle ifade ettiğine göre ’250 yataklı normal standartların çok üstünde 61 bin metrekare kapalı alana sahip böyle bir hastanenin bir ilçeyi bir kenti nasıl değiştireceğini, nasıl geliştireceğini henüz tam idrakinde değilsiniz.’ İki şehir hastanesi bitirmiş biri olarak söylüyor ve diyor ki ’ilçenizi hızla bu hastanenin domino etkisine hazırlayın.’ Konutlaşmasıyla, sosyal tesisleriyle, alt yapısıyla, üst yapısıyla etrafındaki ticari alanlarıyla, eczaneleriyle buradan Tekkeköy’ün tüm paydaşlarına ilan ediyoruz. 2023 yılının sonunda şimdiden ilçemizde yatırım yapanlar kazanacaklar. Kalkınma hamlesi yerelde genelde ve her türlü alanda Tekkeköy’de start almıştır. Devlet hastanemizin ikmal ihalesi dahi çalışırken yapılacak ve en kısa sürede tüm iç ve dış tüm donanımları tamamlanacak. 2023 yılı sonunda ise ilçemizin bir asırlık özlemi en büyük kanayan yarası dinmiş olacak” diye konuştu.