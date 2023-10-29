SAMSUN (İHA) – Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Tekkeköy’de fener alayı yürüyüşü ve havai fişek gösterileri ile kutlandı.

Tekkeköy Belediyesi ve Tekkeköy Kaymakamlığı iş birliğinde düzenlenen fener alayı yürüyüşü Gençlik Merkezi önünde başladı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın da ailesiyle birlikte katıldığı yürüyüş büyük katılımla gerçekleşti. Ardından okul bando takımının ritimleri eşliğinde Nostalji Park istikametine yüründü. Vatandaşlar ellerinde meşalelerle yürüyüşe eşlik etti. Marşların söylendiği yürüyüşün sonunda bir de havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünü ilçemizde fener alayı yürüyüşümüzle büyük bir coşku içerisinde kutluyoruz. Yediden yetmişe tüm hemşehrilerimizin katıldığı ve büyük bir gurura şahit olduğumuz bu günde tarifi imkansız duygular yaşıyoruz. Bu vesile ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Nice 100 yıllara” dedi.