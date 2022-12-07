Tekkeköy Belediyesi tarafından belediye personeline yönelik deprem bilinçlendirme semineri düzenlendi.

Tekkeköy Belediyesi tarafından belediye personeline yönelik deprem bilinçlendirme semineri düzenlendi.

Afet Tatbikat Yılı etkinlikleri çerçevesinde AFAD Samsun İl Müdürlüğü’nden gelen uzman personel tarafından verilen seminer Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediye personeline deprem bilinci kazandırmak amacıyla yapılan sunumlarda afet gerçeğine dikkat çekildi.

Düzenlenen seminerde personele; deprem öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, deprem anında uygulanası gerekenler ve deprem sonrası yapılabileceklere dair bilgiler verildi. Samsun’un da deprem riski taşıyan illerden biri olduğu vurgulanarak afete her an hazır olunması gerektiği belirtildi.

Soru-cevap bölümünün ardından seminer son buldu.