Samsun Tekkeköy Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi 700 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Tekkeköy Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı Meclis Başkanvekili Aydın Karmil yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 mali yılı performans programı ve 2024 mali yılı gelir ve gider bütçesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Tekkeköy Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi 700 milyon TL olarak belirlendi.

Hazırlık çalışmalarında emeği geçenlere ve meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, “Uzun bir bütçe maratonu yaşadık. Bu bütçenin bulunması ve tedarik edilmesi ile ilgili başta Belediye Başkanımız Hasan Togar’a, meclis üyesi arkadaşlarımız ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyoruz. Bütçemizin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Toplantıda ayrıca parti grupları tarafından yapılan açıklamalarla İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliam kınandı.

Aydın Karmil, “Filistin’de cereyan eden katliamı şiddetle lanetle kınıyoruz. Orada resmen katliam var. Gerçekten insan ekranlardan izlemeye bile dayanamıyor. Bu noktada Allah Müslümanlara birlik beraberlik nasip eylesin. Çünkü oradaki gerçekten insanlıkla alakası olmayan bir kıyım var. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar resmen katlediliyor. Onun için bir kez daha kınıyor, şehit olan Müslüman kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan bir kez daha rahmet diliyoruz. İnşallah son bulur ve içimizdeki yara az da olsa hafifler diye temenni ve dua ediyoruz” diye konuştu.

Görüşülen maddeler sonrası AK Parti ve İyi Parti Grupları yaptıkları açıklamalarla bütçenin hayırlı olması temennilerini dile getirdi. Bunun yanı sıra Filistin’de yaşanan katliamı en sert şekilde kınadıklarını da ifade ettiler.