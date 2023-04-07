SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi 2022 yılı ‘İdare Faaliyet Raporu’ meclis toplantısında oy birliği ile onaylandı.

Tekkeköy Belediye Meclisi Nisan Ayı Kapanış Oturumu Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında gerçekleştirildi. Bir önceki oturumda komisyonlara havale edilen 3 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda maddeler meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

Maddeler arasında yer alan Tekkeköy Belediyesi 2022 yılı İdare Faaliyet Raporu’nun da meclis toplantısında sunumu gerçekleştirildi. Yapılan sunum sonrası rapor meclis üyelerince oy birliği ile onaylandı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Faaliyet raporları, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer veren stratejik yönetimin en önemli unsurlarından birisidir. 2022 mali yılında aynı azim ve çalışmayla mali yönetimin tüm kurallarını harfi harfine uygulayarak sonuçlarını resmi raporumuzda yayınladık. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda da çok yüksek bir başarı oranı ile hedeflerimize ulaşmış bulunmaktayız. Bu kapsamda faaliyetlerimizin ve projelerimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen; başta belediye meclis üyelerimize, çalışanlarımıza, Belediyemize katkıda bulunan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine ve halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.