Tekkeköy Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı İlk Oturumu yapıldı.

Tekkeköy Belediye Meclisi Mayıs Ayı İlk Oturumu Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında gerçekleştirildi. 6 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 1 madde kabul edilirken diğer maddeler görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili teklifi ve Belediye Gelirleri Tarife Cetvelinde yapılacak değişikliklerle ilgili teklifleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Tekkeköy ilçesi mahalle sınırları haritasındaki onaylı idari mahalle sınırları ile kadastral mahalle sınırları ve Mekansal Adres Kayıt Sistemindeki (MAKS) mahalle sınırları arasındaki uyumsuzlukları gidermek amaçlı teklifi gündemde yer aldı.