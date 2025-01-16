Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Tekkale Köyü, yeni yerleşim alanında göl manzaralı modern villa tipi evler havadan görüntülendi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle sular altında kalan eski yerleşim yerleri arasında bulunan Tekkale Köyü, yeni yerleşim alanında villa tipi köy evleriyle dikkat çekiyor.

Göl manzarasına sahip modern evler, çevre düzenlemesiyle birlikte havadan drone ile görüntülendi. Yeni yerleşim yerinde, bölgenin doğal dokusuna uyumlu olarak tasarlanan evler, baraj gölüne hâkim bir noktada inşa edildi.

Tekkale Köyü, yeni yerleşim yerinin hem modern yapısıyla hem de göl manzarasıyla köy sakinlerine farklı bir yaşam alanı sundu.